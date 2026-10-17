Rosatom, Akkuyu'nun ilk reaktöründe fiziksel başlatmayı aralıkta planlıyor

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(ANKARA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktöründe fiziksel başlatma sürecinin aralık ayının ikinci yarısında gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Likhachev, proje için potansiyel Türk yatırımcılarla yürütülen görüşmelerde de ilerleme sağlandığını bildirdi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün devreye alınmasına ilişkin takvimi değerlendirdi.

Likhachev, "Aralık ayının ikinci yarısında planlanan fiziksel başlatma süreci için takvime uygun ilerliyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki ünitenin inşaat aşamasından devreye alma aşamasına geçmesini umuyoruz" dedi. Likhachev, ilk reaktörde yıl sonundan önce ilk kontrollü ve kendi kendini sürdüren nükleer zincirleme reaksiyonun gerçekleştirilmesinin beklendiğini belirtti.

"Fiziksel başlatma" olarak bilinen süreç ilk reaktörde nükleer yakıtın yüklenmesi ve ilk kontrollü zincirleme reaksiyona ulaşmasını kapsıyor. Bundan sonraki önemli aşama ise reaktörün elektrik şebekesine bağlanarak elektrik üretimine başlaması olacak.

Türkiye ile Rusya, dört adet Rus yapımı VVER-1200 reaktöründen oluşan Akkuyu NGS'nin inşası için 2010'da anlaşma imzaladı. İnşaatına 2018'de başlanan projede, ilk ünitenin devreye alınması başlangıçta 2023 için öngörülmüş, ancak takvim daha sonra birkaç kez ertelenmişti.

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Likhachev, Akkuyu'ya Türk yatırımcıların dahil edilmesine ilişkin görüşmelerde de ilerleme sağlandığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir gün önce Rusya Enerji Haftası kapsamında konuyu görüştüğünü belirten Likhachev, Türk yatırımcılara yönelik çeşitli seçenekler hazırlandığını ve tercih konusunda kararın öncelikle Ankara'ya ait olduğunu ifade etti.

Maliyeti 20 milyar doları aşan Akkuyu projesi Rusya tarafından finanse ediliyor. Projenin tek sahibi olan Rosatom, yatırım yükünü paylaşmak amacıyla bir ortağa yüzde 49'a kadar hisse satma hakkına sahip. Rosatom, nisan ayında da Türk şirketleriyle Akkuyu'nun ortak mülkiyetine ilişkin yeni görüşmelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA