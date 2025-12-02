Haberler

Putin Ukrayna'yı Karadeniz bağlantısını kesmekle tehdit etti

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde Karadeniz'de gerçekleşen tanker saldırılarının ardından, Ukrayna'yı Karadeniz bağlantısını kesmekle tehdit etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde Karadeniz'de gerçekleşen tanker saldırılarının ardından Ukrayna'yı Karadeniz bağlantısını kesmekle tehdit etti.

2 Aralık'ta Rus medyasına konuşan Putin, "En radikal çözüm Ukrayna'nın Karadeniz bağlantısını kesmek, böylece prensipte korsanlık imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de Türkiye'nin yetki alanında seyreden iki tankerin 28 Kasım'da vurulması ardından, 2 Aralık'ta bir tanker daha saldırı ihbarı yaptı.

Bu tankerlerin en az ikisinin Rusya'nın "gölge filosuna" dahil olduğu tahmin ediliyor.

Bu ifade, Rusya'nın Ukrayna'nın işgali sonrası Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı yüzlerce tanker için kullanıyor.

Tanker saldırılarıyla ilgili ilk kez konuşan Putin, ülkesinin Ukrayna tesisleri ve gemilerine yönelik saldırılarını artıracağını da söyledi.

Buna ek olarak Ukrayna'ya yardım eden ülkelerin tankerlerine karşı önlemler getireceklerini duyurdu.

"Ukrayna'nın askeri, siyasi liderleri ve bunların arkasında duranlar bu eylemlerine değip değmediğini umarım düşünecekler" şeklinde konuştu.

Ukraynalı yetkililer 28 Kasım'daki saldırıları AFP haber ajansına yapılan bir açıklamayla üstlenmişti.

Buna karşın 2 Aralık'taki olayda sorumluluk almadı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı sözcüsü Heorhii Tykhyi, Ukrayna'nın Gürcistan'a doğru giden bir gemiye saldırmasını "anlamsız" olacağını söyledi ve "Rusya'nın tüm olayı kurgulamış olabileceğini düşündürüyor" dedi.

Putin'in açıklamaları aynı gün Karadeniz'de Rus bayraklı bir tankerin daha saldırıya uğradığını duyurmasının ardından geldi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, 13 kişilik mürettebatla seyahat eden tankerin, Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrettiğini açıkladı.

Tankerlerin Rusya limanlarından petrol alıp diğer ülkelere nakletmesi planlanıyordu.

İki tanker de insansız deniz araçlarıyla vuruldu ve görüntüleri de paylaşıldı.

İkisi de Gambia bandıralı olan gemilerin Rusya'nın "gölge filosuna" dahil olduğu ifade edildi.

Türkiye, Karadeniz'deki ticaret gemilerine yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırıların "endişe verici bir tırmanmayı işaret ettiğini" belirtti.

"Bilhassa kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz" dedi.

BBC
Haberler.com
