Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki

Rusya'da düzenlenen uluslararası yatırımcı etkinliğinde açıklamalarda bulunan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı ülkelerin güvenilir olmadığına dikkat çekerek, ekonomideki istikrar tablosunu sürdüreceklerini yineledi.

TÜRKİYE İÇİN SKANDAL İFADELER

Panelde en dikkat çeken anlardan biri de Türkiye ekonomisi üzerine Putin'e sorulan soru oldu. Suriye'de taraflar arasında yaşanan gerilimde Türkiye ve Rusya'nın farklı aktörleri desteklemesi nedeniyle artan gerilimin ardından Putin, Türkiye ekonomisine yönelik skandal ifadeler kullandı.

ALAYCI GÜLÜŞLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir Türk gazetecinin Türkiye'deki enflasyonun yüzde 80 seviyesinden 50'lere düştüğünü ifade etmesi üzerine Putin, "%50'ye mi indi? Harika! Daha önce yüzde 80'lerdeydi, tebrik etmek lazım Türk ekonomi kurmaylarını…" ifadelerini kullandı. Putin'in bu sözleri sırasında panele katılan Rus ekonomi kurmaylarının alaycı gülüşleri dikkatlerden kaçmadı.

PUTİN'İN BU İLK SKANDALI DEĞİL

Vladimir Putin, son olarak nisan ayında yaptığı bir ekonomi konuşmasında, sürdürülen ekonomik politikalarda faiz ve enflasyon dengesinin korunması gerektiğini belirterek, aksi halde Türkiye ile aynı durumu yaşayabileceklerini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "Merkez Bankası başkanı ile temastayım. Kredi hacmimiz artıyor ve gidişat iyi. Ancak merkez bankasına göre enflasyon tehdidi hala devam ediyor. Her halükarda ekonomiyi kredilendirme hacmini destekleme ve enflasyonla mücadele arasındaki dengeyi koruyabiliyoruz. Eğer başka bir yol izlenirse, bazı komşularımızda olduğu gibi çift haneli enflasyonda faiz oranlarını defalarca kez artırmamıza rağmen hala aynı şekilde devam eden bir durum ortaya çıkabilir. Bu meseleyle başa çıkamıyorlar. Kimi kastettiğimi tahmin edersiniz, mesela Türkiye'deki dostlarımız..."