Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur

Prof. Dr. Kerem Karabulut: Eğer ABD-İran arasında bir savaş olursa Türkiye'ye çok büyük bir göç akımı olur
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut, ABD ile İran arasında artan gerilimi Haberler.com'da değerlendirdi. Olası bir savaş senaryosunun yalnızca bölgeyi değil, Türkiye'yi de doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Karabulut, göç, ekonomi ve güvenlik başlıklarında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

ABD-İRAN GERİLİMİNİN ARKA PLANINDA NE VAR?

ABD ile İran arasındaki tansiyonun yeni olmadığını belirten Prof. Dr. Kerem Karabulut, Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumunun doğrudan askeri bir müdahaleden çok baskı ve pazarlık stratejisine dayandığını ifade etti. ABD'nin İran'a kolay kolay askeri bir operasyon yapamayacağını söyleyen Karabulut, İran'ın sahip olduğu füze kapasitesinin caydırıcı bir güç oluşturduğuna dikkat çekti.

Karabulut'a göre ABD'nin asıl hedefi İran'la doğrudan bir savaş değil, ülkeyi masaya oturtarak kaynaklar üzerinde kontrol sağlamak. İran'da zaman zaman yaşanan iç karışıklıkların da tesadüf olmadığını vurgulayan Karabulut, bu süreçlerin Amerikalı ve İsrailli ajanların etkisiyle tetiklendiğini dile getirdi. İran'da yaklaşık 30 ila 50 milyon civarında Türk nüfusun yaşadığını hatırlatan Karabulut, bu durumun Türkiye açısından ayrıca stratejik bir hassasiyet yarattığını söyledi.

OLASI BİR SAVAŞTA TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TEHLİKELER

Prof. Dr. Karabulut, ABD ile İran arasında çıkabilecek bir savaşın Türkiye için ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. En büyük riskin büyük bir göç dalgası olduğunu ifade eden Karabulut, İran'dan Türkiye'ye yönelmesi muhtemel milyonlarca insanın hem ekonomik hem de sosyal dengeleri zorlayacağını belirtti.

Böyle bir senaryoda Türkiye ekonomisinin ağır bir baskı altına gireceğini söyleyen Karabulut, döviz kurlarında sert yükselişler yaşanabileceğini ve piyasalarda ciddi dalgalanmalar olacağını kaydetti. Mevcut hükümetin İran politikası konusunda dengeli ve doğru bir çizgi izlediğini belirten Karabulut, Türkiye'nin bu süreçte taraf olmadan diplomatik dengeyi korumasının hayati önemde olduğunun altını çizdi.

Karabulut ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasının geri tepebileceğini ve doğrudan bir çatışmanın ABD açısından da ağır sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.

Dilşad Özcan
