Prag'da Atatürk Heykeli Talebi Reddedildi
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Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.
Rob Cameron / BBC News, Prag
Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin cumhuriyetin 100. yılı için üç metrelik bir Atatürk heykeli dikmesi talebi reddedildi.
Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çek Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.
Büyükelçilik, Atatürk heykelini büyükelçilik binasının karşısındaki Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan küçük bir parka koymak istemişti.