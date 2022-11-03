Pfizer-Biontech korona ve grip için tek aşı yapacak

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, Alman ortağı Biontech ile birlikte hem koronavirüs hem de grip için tek bir aşı üretecek. MRNA teknolojisiyle üretilecek aşının birinci faz çalışmaları başlarken, 180 gönüllü üzerinde test ediliyor.

Koronavirüs aşısını üreten şirketlerden olan Pfizer-Biontech ortaklığı, yeni çalışmanın detaylarını paylaştı. Şirketin, hem koronavirüs hem de grip için tek bir aşı üzerinde çalıştığı açıklandı.

180 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE BİRİNCİ FAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI

MRNA teknolojisiyle üretilecek aşıda test çalışmalarının başladığı belirtildi. ABD'de birinci faz çalışmaları 180 gönüllü üzerinde gerçekleştiriliyor. Aşının aynı anda iki solunum yolu patojenine karşı mücadeleyi kolaylaştırması planlanıyor.

MEVSİMSEL GRİP HER YIL BİNLERCE KİŞİYİ ÖLDÜRÜYOR

Dünya pandemide koronavirüs kaynaklı ölümlere odaklansa da mevsimsel grip her yıl dünya genelinde binlerce ölüme neden oluyor.

MODERNA VE NOVAVAX DA TEK AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Hem koronavirüs hem de grip için tek aşı üzerinde çalışan firmalar Pfizer-Biontech'le sınırlı değil. ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ve Novavax'ın da benzer çalışmalar yürüttüğü biliniyor.