Pakistan'ın Karaçi kentinde meydana gelen selde araçlar suya gömüldü

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde muson yağışları nedeniyle meydana gelen selde birçok araç suya gömüldü. Yağışlar nedeniyle yolların su ile kapandığı yerlerde halk zor anlar yaşadı. Elektrik hatları ve trafik lambaları da hasar gördü.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç suya gömüldü.

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde muson yağışları etkili oldu. Birçok bölgede yağışlar nedeniyle sel meydana gelirken, araçlar su içinde kaldı. Araçlar ilerlemede güçlük çekerken yolların su ile kapandığı yerlerde halk zor anlar yaşadı. Elektrik hatları ve trafik lambaları ise yağışlar nedeniyle hasar gördü.

Pakistan Meteoroloji Departmanı (PMD) tarafından yapılan açıklamada eyaletin bazı yerlerinde önümüzdeki birkaç gün boyunca muson yağmurlarının etkili olacağı belirtildi. - KARAÇİ