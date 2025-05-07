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Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı
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Pakistan'ın, Çin ile ortaklaşa geliştirdiği JF-17 Thunder savaş uçağıyla Hindistan'a ait savaş uçaklarını düşürdüğü yönündeki haberlerin ardından, JF-17'nin üreticisi Çinli AVIC Chengdu şirketinin hisseleri yükselişe geçti. Öte yandan, Hindistan'ın envanterinde bulunan Mirage 2000 ve Rafale uçaklarının üreticisi Fransız Dassault Aviation'ın hisselerinde ise düşüş yaşandı.

Pakistan'ın JF-17 savaş uçağıyla Hindistan'a ait uçakları düşürdüğü iddiaları savunma sanayi piyasasını hareketlendirdi. Çinli AVIC Chengdu'nun hisseleri yükselirken, Hindistan'ın düşürülen uçakları Mirage ve Rafale'in üreticisi Fransız Dassault hisselerinde düşüş yaşandı.

AVIC CHENGDU HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

AVIC Chengdu UAS Co Ltd'nin (688297:SHH) hisseleri, son günlerdeki gelişmelerin etkisiyle yüzde 17 oranında yükseliş gösterdi. Şirketin hisseleri, 39,20 CNY seviyesine ulaşarak son bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Bu artış, JF-17 Thunder savaş uçağının operasyonel başarısının yatırımcı güvenini artırmasından kaynaklanıyor.

DASSAULT AVIATION HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Pakistan'ın JF-17 Thunder savaş uçağıyla Hindistan'a ait uçakları düşürdüğü yönündeki haberlerin ardından, Hindistan'ın envanterinde bulunan Mirage 2000 ve Rafale uçaklarının üreticisi Fransız Dassault Aviation'ın hisselerinde bugün yüzde 1 civarında düşüş yaşandı. Bu gelişme, Dassault Aviation'ın hissedarları arasında endişeye yol açtı.

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

JF-17 THUNDER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

JF-17 Thunder, Çin'in Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ve Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Uçak, 2003 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 2007 yılında Pakistan Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir. JF-17, hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve modern aviyonik sistemlerle donatılmıştır.

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın JF-17 Thunder savaş uçağıyla gerçekleştirdiği operasyonel başarı, Çinli AVIC Chengdu şirketinin hisselerinde yükselişe neden olurken, Fransız Dassault Aviation'ın hisselerinde düşüş yaşanmasına yol açtı. Bu gelişmeler, savunma sanayi şirketlerinin hisse performanslarının, ürettikleri sistemlerin operasyonel başarılarıyla doğrudan ilişkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

SAVAŞLARIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİDE DİNLERDİR. UZAYDA ÇOK UZAKLARDA KOLONİ KURSAK VE DİNLERE İNANAN TÜM İNSANLARI ORAYA GÖNDERSEK DÜNYAYA BARIŞ GELİR.

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