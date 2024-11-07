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'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Atletico Madrid maçında açılan 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı. İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayla ilgili PSG'den açıklama talep etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain ( Psg ) ve Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren maçta açılan ' Filistin' pankartı Fransa'da krize yol açtı. Başkent Paris'te yer alan Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek için "Özgür Filistin" yazılı devasa bir pankart açtı.

BAKAN AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PSG futbol kulübünden maçta yaşanan bu olayla ilgili açıklama talep etti. Futbol kulüplerinden, "siyasetin spora zarar vermesini" engellemeleri istediğini ifade eden Retailleau, sporun birliğin mayasını oluşturduğunu kaydetti. Retailleau, söz konusu pankartın statta yerinin olmadığını ve UEFA tüzüğünün bu tarz mesajları yasakladığını savundu. Fransız Bakan, böyle bir olayın tekrarlanması halinde, kurallara uyulmasını sağlamayan kulüpler için maçlarda pankartları yasaklamayı değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

PSG ve Atletico Madrid arasında oynanan maçta açılan ve "Özgür Filistin" yazılı pankartta, yüzü Filistin kefiyesiyle örtülü bir kişi, Mescid-i Aksa içinde yer alan Kubbet'üs-Sahra Cami ve Lübnan bayrağı tasvir edilmişti.

Pankartın altında ayrıca "Sahada savaş ancak dünyada barış" yazısı da yer almıştı.

'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

İfade özgürlüğü? İki yüzlü Fransa.

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