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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk bayrağı yansıtıldı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Orta Asya'nın en büyük binasına Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Özgüven İnşaat A.Ş. tarafından yapılan ve Nestone Ticaret Merkezi'ne ait olan Orta Asya'nın 266 metre yüksekliğe sahip en büyük binasına Türk bayrağı yansıtıldı. Başkentte yaşayan Türk vatandaşları ise Taşkent City Park'a gelerek bu görüntüleri kaydetti.