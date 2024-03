Oscar Ödülleri'nin 2024 adayları hakkında 12 ilginç bilgi

Steven McIntosh | BBC Culture

Geçen yıl film endüstrisi için heyecan uyandırıcıydı. Super Mario güzel bir hasılat elde etti. Barbenheimer viral bir fenomen oldu, Saltburn filmindeki küvet sahnesinde Barry Keoghan bazı garip kararlar verdi.

2024 Oscar adaylıkları, Hollywood’da işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini de gösteriyor. Bir önceki yıl Margot Robbie Babylon filminde rol almış, film gişede büyük başarı gösterse de hiçbir Oscar alamamıştı.

Robbie bu yıl ise ödül törenine Barbie filminin yüzü olarak katılacak.

2023’ün en büyük filmi, 1,4 milyar dolarlık hasılata ulaştı ve sekiz dalda aday gösterildi.

Bu yılki adaylara dair 12 ilginç bilgiyi ve dönüm noktasını derledik.

1. Emma Stone tarihe geçebilir

Poor Things’in yıldızı Emma Stone, 35 yaşına gelmeden iki Oscar kazanmayı başaran sekizinci aktris olabilir.

İlk ödülünü 2017’de La La Land ile kazanan Stone bunu başarırsa adını Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer Olivia de Havviland ve Hillary Swank’in yanına yazdıracak.

Bunu başaran yedi kadına karşılık hiçbir aktör 35’inden önce iki ödül kazanamadı.

2. Barbie’nin film müziğinin ödül kazanma ihtimali filmin kendisinden daha yüksek

En iyi yönetmen ve en iyi kadın oyuncu dallarında aday gösterilmemiş olsa da Barbie’nin adaylık sayısı şimdiden Oscar tarihine geçti.

Filmin yönetmeni ve eş yazarı Greta Gerwig, ilk üç filminin üçü de en iyi film dalında aday gösterilen tek yönetmen oldu. Daha önceki filmleri Lady Bird ve Little Women’dı.

Öte yandan Barbie sekiz dalda aday gösterilse de sadece bir ödül kazanma ihtimali yüksek. O da en Billie Eilish’in What Was I Made For? şarkısıyla en iyi özgün şarkı ödülü.

Bu, 2018 yılında A Star is Born filminin yaşadığına benzer bir senaryo olur. Bradley Cooper’ın bu filmi de sekiz dalda aday gösterilmiş fakat yalnızca Lady Gaga’nın Shallow şarkısıyla en iyi özgün şarkı ödülünü almıştı.

3. Cillian Murphy 10 yıllık trendi sonlandırabilir

Ödül törenine Oppenheimer’ın damga vurması, en iyi filmin de aralarında bulunduğu büyük ödülleri alması bekleniyor.

İrlandalı yıldızı Cillian Murphy de en iyi aktör ödülünü alırsa, 2012’den bu yana ilk defa en iyi erkek oyuncu ve en iyi film ödülü aynı filme gitmiş olacak.

Bunu en son başaran aktör The Artist ile Jean Dujardin olmuştu.

En iyi kadın oyuncu ödüllerindeyse farklı bir tablo var. Son üç yılda iki defa en iyi film ve aktris ödülleri aynı filme gitmişti. Bunlar Nomadland ile Frances McDormand ve Everything Everywhere All At Once ile Michelle Yeoh olmuştu.

4. Bradley Cooper en çok aday gösterilip hiç ödül alamayanlar sıralamasında beşinciliğe yükseldi

15 yıl önce Hangover filmiyle ünü dünyaya yayılan Bradley Cooper yönetmenlik, yazarlık ve oyunculuk yetenekleri sayesinde 12 defa çeşitli Oscar ödüllerine aday gösterildi.

Fakat bunların hiçbiri mutlu sonla bitmedi.

Daha fazla aday gösterilmesine rağmen hiçbir ödül alamayan kişiler ise ses mühendisi Greg P. Russell (16 adaylık), besteci Thomas Newman (15), şarkı sözü yazarı Diane Warren (15) ve özel efekt süpervizörü Daniel Sudick (13).

Cooper’ın bu yıl da şeytanın bacağını kırması beklenmiyor. Filmi Maestro’nun aday gösterildiği en iyi erkek oyuncu, film ve özgün senaryo dallarında ödül alamayacağı tahmin ediliyor.

5. Adaylardan biri geçmişte Radiohead kliplerini yönetmişti

Auschwitz draması The Zone of Interest beş dalda Oscar’a aday gösterildi. Bunlardan biri de en iyi yönetmen.

Filmin Britanyalı yönetmeni Jonathan Glazer, 30 yıl önce bira markaları Stella Artois ve Guinness’in reklamlarını yönetiyordu.

Glazer, Radiohead’in Karma Police ve Street Spirit klipleriyle; Massive Attack’ın Live with Me, Jamiroquai’ın Virtual Insanity, Blur’ün The Universal, UNKLE’ın Thom Yorke’la kaydettiği Rabbit In Your Headlights kliplerini de yönetmişti.

6. Eşcinsel oyuncu adaylığında rekor

Tarihte ilk defa eşcinsel karakterleri canlandıran iki eşcinsel oyuncu aynı yıl aday gösteriliyor.

Bunlar Nyad filmindeki rolüyle Judie Foster ve Rustin filmindeki rolüyle Colman Domingo.

Daha önce eşcinsel bir karakteri canlandırırken aday gösterilmiş tek eşcinsel oyuncu, 1998’deki Gods and Monsters filmiyle Sir Ian McKellen olmuştu.

7. Martin Scorsese en iyi yönetmen ödülüne aday gösterilen en yaşlı kişi

Martin Scorsese bu yıl 10. defa Oscar ödülüne aday gösterilerek hayattaki yönetmenler arasında yeni bir rekor kırdı, Steven Spielberg’ün önüne geçti.

Tüm zamanların rekoru ise 12 adaylıkla Ben Hur’un yönetmeni Willian Wyler’a ait.

81 yaşındaki Scorsese bu alanın en yaşlı adayı rekorunu da kırdı.

Bir önceki rekor 1985’te Prizzi’s Honor filmiyle 79 yaşında aday gösterilmiş John Huston’a aitti.

Ödülü kazanan en yaşlı yönetmen ise 74 yaşında Million Dollar Baby ile Clint Eastwood olmuştu.

Bu yıl tüm dallardaki en yaşlı adaysa bestekar John Williams oldu.

92 yaşındaki Williams, Indiana Jones and the Dial of Destiny filmiyle en iyi özgün müzik dalında aday gösterildi.

8. American Fiction siyah oyuncularıyla tarihe geçti

Sterling K Brown ve Jeffrey Wright’ın en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi oyuncu dallarında aday gösterilmesiyle birlikte, American Fiction filmi iki siyah oyuncusunun bu iki alanda aday gösterildiği ilk film oldu.

9. May December bir Oscar geleneğini yaşatıyor

Son 22 Oscar töreninin 20’sinde en iyi özgün senaryo adaylarından en az biri, başka hiçbir dalda aday gösterilmeyen bir film oldu.

Bu yıl bu geleneği sürdüren film de May December oldu.

Filmin senaryo yazarı Samy Burch (fotoğrafta ortada) filmin tek Oscar adaylığını elde etti.

Daha önce bu şekilde aday gösterilen filmler arasında Knives Out, Borat, My Big Fat Greek Wedding, Molly’s Game ve Straight Outta Compton yer almıştı.

10. Robert Downey Jr. ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünde Christopher Nolan etkisi

Robert Downey Jr. 2008 yılında Tropic Thunder filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterilmiş fakat bu ödülü, Christopher Nolan’ın yönettiği The Dark Knight filminde Joker’i canlandıran Heath Ledger almıştı.

Bu yıl ise Downey Jr., Christopher Nolan’ın yönettiği Oppenheimer filmiyle aday ve kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

11. Filmi yayınlanmadan ölen besteci aday gösterildi

Rock müzik grubu The Band’in üyesi, Kanadalı müzisyen Robbie Robertson, Martin Scorsese’nin Killers of the Flower Moon filminin müziklerini hazırladı.

Robertson ve Scorsese on yıllardır pek çok filmde birlikte çalışmıştı.

Fakat ünlü müzisyen geçen yıl Ağustos’ta, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Robertson daha önce de Raging Bull, Casino, Gangs of New York, The Worlf of Wall Street ve The Irishman filmlerine müzik yapmıştı.

Killers of the Flower Moon gösterime girmeden önce hayatını kaybeden Robertson, bu yılın en iyi özgün müzik dalında aday gösterildi.

12. Twilight olmasa Oppenheimer da olmazdı

Christopher Nolan, Robert Oppenheimer hakkında bir film yapmaya, Tenet filmini çekerken birlikte çalıştığı Twilight yıldızı Robert Pattison vesilesiyle karar verdi.

Tenet’in çekimleri bittiğinde Pattison Nolan’a, Oppenheimer’ın konuşma metinlerinin yer aldığı bir koleksiyon hediye etti.

Nolan bunları okuduktan sonra bu filmi çekmeye karar verdi.