Ortadoğu'da Sıcak Hava Dalgası: Plajlara ve Havuzlara Akın

Kavurucu sıcak hava dalgaları son haftalarda Ortadoğu'yu etkisi altına alırken, bölge sakinleri serinlemek için plajlara ve havuzlara akın etti. Açık havada çalışanlar ise riskli sıcaklıklardan korunmak için tedbirlerini aldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sıcak havada çalışan inşaat işçileri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Gazze'de bir plajda serinleyen insanlar, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

KAHİRE, 8 Temmuz (Xinhua) -- Kavurucu sıcak hava dalgaları son haftalarda Ortadoğu'yu etkisi altına alırken, bölge sakinleri serinlemek için plajlara ve havuzlara akın etti. Açık havada çalışanlar ise riskli sıcaklıklardan korunmak için tedbirlerini aldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino etkisinin bu yıl içinde yaşanmasına yönelik olasılığı artırırken, bu durum dünya genelinde hükümetlerin buna hazırlıklı olup olmadığı ile ilgili endişelerin artmasına neden oldu.

Sıcak hava dalgaları Filistin bölgesini etkisi altına alırken Gazze Şeridi'ndeki plajlar halkın akınına uğradı.

National News'in haberine göre, yerel halkın ciddi bir elektrik kriziyle boğuştuğu Irak'ta sıcaklıkların son günlerde 50 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Gazze'de bir plajda serinleyen insanlar, 7 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Suriye'nin başkenti Şam'da halka açık bir havuzda vakit geçiren çocuklar, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Suriye'nin başkenti Şam'da halka açık bir havuzda vakit geçiren bir çocuk, 5 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sıcak havada çalışan inşaat işçileri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)