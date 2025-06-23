Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan uyarı: Petrol fiyatını düşürün, izliyorum

ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından petrol fiyatları 5 ayın zirvesine yükseldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmayı tartışması petrolün varil fiyatını 78 doların üzerine çıkardı. Goldman Sachs ise bu gelişme üzerine petrol fiyatlarının 110 doları görebileceği uyarısında bulundu.

Hareketlilik sonrası ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir açıklama yaptı. Trump, "Herkes petrol fiyatlarını düşürsün, gözüm üzerinizde. Düşmanı güçlendirmeyin, bunu yapmayın" diyerek OPEC+ ülkeleri ve petrol üreticilerine yönelik bir çağrıda bulundu.

ENERJİ BAKANI'NA DA SESLENDİ

Truth Social platformundan paylaşım yapan Trump, Enerji Bakanlığı'na da seslendi. ABD Başkanı, "Sondaj yapın, hem de hemen" ifadesini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİN KİLİT NOKTASI

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin ulaştırılması için kullanılan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticareti, dünyadaki toplam petrol tüketiminin de beşte birini karşılıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı üzerinden Çin'e sevk ediliyor.

Benzer şekilde Irak petrolünün yüzde 85'i de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Hürmüz Boğazı'ndan taşınan toplam petrolün yüzde 35'ini Suudi Arabistan, yüzde 20'sini Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 17'sini Irak'ın ihracatı oluşturuyor.

Ayrıca, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor. Katar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki LNG ihracatının yüzde 87'si Asya'ya, yüzde 13'ü Avrupa ülkelerine gönderiliyor.