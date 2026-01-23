Haberler

Macaristan Başbakanı Orban: Zelenskiy, Davos'ta sınırı aştı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Davos'ta yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirerek, çizgiyi aştığını belirtti ve Brüksel'in Ukrayna'ya yaptığı desteklere karşı bir kampanya başlatacaklarını duyurdu.

MACARİSTAN Başbakanı Viktor Orban, "Zelenskiy, Davos'ta çizgiyi aştı" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) gerçekleştirildiği İsviçre'nin Davos kasabasında konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskİy'i sanal medya hesabından eleştirdi. Orban, Zelenskiy'nin her Avrupa liderini eleştirdiğini belirterek, "Davos'ta çizgiyi aştı. Macaristan'da seçimler yaklaşırken, yine Macar hükümetini ve beni şahsen hedef alması yeni bir şey değil. Gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklemeye gerek kalmadığını aktaran, Orban, "Dün gece Von der Leyen, Ukrayna'nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Bu yol haritasında Brükselliler Ukrayna'nın her talebini kabul etti. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027'ye kadar hızlandırılmış Avrupa Birliği üyeliği ve 2040'a kadar devam eden destek. Durum bu. Başkan Zelenskiy her şeyi tersine çevirmiş durumda ama Brükselliler ödemeye istekli. Bununla ilgili birkaç sözümüz olacak. Brüksel'e net bir mesaj gönderebileceğimiz bir ulusal imza kampanyası geliyor. Ödemeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

