Online seks işçileri çalıntı görsellerin peşinde

İngiltere'de internet üzerinden seks işçiliği yapan ya da erotik görsellerle para kazanan kişilerin dijital ortama koyduğu içerikler, giderek artan biçimde çalınıyor ve izinsiz paylaşılıyor.

İntikam Pornosu Yardım Hattı adlı kurumun verilerine göre 2019-2020 yılları arasında seks işçilerinden bu yönde gelen şikayetler yüzde 80 oranında arttı.

İçişleri Bakanlığı'nın fonlarıyla hizmet veren yardım hattı, cinsel içerikli görselleri izinsiz internete sızdırılan kişilere hukuki destek sağlıyor.

Yardım hattında çalışan Kate Worthington, özellikle pandemi sırasında OnlyFans sitesinde hesap açan kadınlardan kendilerine çok sayıda başvuru geldiğini söyledi.

Kate Worthington, işten çıkarılmış, faturalarını ödeyemeyen birçok kişinin pandemi sırasında çareyi para karşılığında cinsel görseller paylaşmakta bulduğunu belirtiyor.

Bu kişiler genelde iki şekilde hedef alınıyor.

Worthington, "OnlyFans'teki görselleri keşfedip o kişinin eski okul arkadaşlarına ya da doğup büyüdüğü mahalledeki insanlara sızdıranlar var. Bu vakalarda art niyetli kişiler, tanıdıkları bir insanı küçük düşürmeye çalışıyor" diyor.

"Bir de OnlyFans'e üye olup ücreti neyse ödeyen ve ekran görüntülerinin kopyalarını başka sitelerde yayınlayanlar var. Bu biraz daha farklı bir durum."

Pandemi etkisi

OnlyFans, Covid sırasında kullanıcı sayısının kayda değer biçimde arttığını ve dünya çapında iki milyonu aşkın kişinin sitede içerik yaratıcısı olduğunu açıkladı.

İngiltere'de bir kişiyi küçük düşürmek amacıyla cinsel içerikli video ve fotoğraflarının izinsiz paylaşılması - diğer adıyla, intikam pornosu - 2015'ten bu yana cezai yaptırımı olan bir suç sayılıyor.

Ancak Kate Worthington, seks işçiliği yapanların görselleri çalınırsa, bu yasanın yetersiz kalabildiğini söylüyor.

Yasada geçen 'özel cinsel görseller' ibaresinin kısıtlayıcı olduğunu belirten Kate Worthington, OnlyFans gibi sitelere içerik koyan bir kişi özel görüntülerini kamusal alanda paylaştığı için yasa kapsamı dışında tutulabildiğini kaydediyor.

30 yaşındaki Florence Bark, reklamcılık ve video yapımcılığından el ettiği gelir karantina döneminde kesilince, 2020'nin başında OnlyFans'e içerik koymaya başlamış.

Ayda 2000 sterlin

BBC'nin sorularını yanıtlayan Florence, şu an ana gelir kaynağının OnlyFans olduğunu ve ayda 2000 sterlinin üzerinde para kazandığını belirtti.

'Pornografik değil. İmalı, erotik fotoğraflar koyuyorum fakat genital bölgemi göstermeden.' diyor.

Florence koyduğu içeriğin izinsiz çalındığına şahit olanlardan.

OnlyFans'te yayınladığı fotoğrafların diğer sitelere sızdırıldığını söyleyen Florence, "OnlyFans bu konuda bana çok yardımcı oldu, diğer yerlerdeki görselleri kaldırttılar" diyor.

Florence, kimliğini saklamadan bu işi yapıyor.

Görsellerin sızdırılması, onun için daha ziyade mesleki bir sorundan ibaret. Kate Worthington, çalıştıkları ikinci bir işin ya da aile fertlerinin haberi olmadan OnlyFans'e içerik koyan kişilerin ise çok daha büyük risk altına girdiğini hatırlatıyor.

Bu nedenle internette seks işçiliğine girmek isteyenlere verdiği öğüt, bu işin olası sonuçlarını iyice düşünüp taşınmadan karar vermemeleri.

Telif hakları

OnlyFans, yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef ekran görüntülerinin kopyalanmasının ya da kaydedilmesinin önüne geçmemiz imkansız. Fakat şunu hatırlatmak isteriz ki; kullanıcılarımız, Hizmet Koşulları'na uyacaklarını taahüt ediyor. İçerik sağlayıcılar sitede yayınlananların haklarına sahip ve kullanıcılarımız uluslararası telif hakkı yasaları çerçevesinde davranmakla yükümlü" dedi.

Only Fans, çalıntı bir içerik sözkonusu ise kendilerine bildirilmesini ve en kısa sürede kaldırılması için harekete geçeceklerini belirtiyor.