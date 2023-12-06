Nijerya Hava Kuvvetleri'ne bağlı İHA, yanlışlıkla bir köyü bombaladı: 88 ölü

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir insansız hava aracı, terör operasyonu sırasında yanlışlıkla bir köyü bombaladı. 88 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.

Nijerya Hava Kuvvetleri'ne (NAF) bağlı bir insansız hava aracı, terör operasyonu sırasında 'yanlışlıkla' bir köyü bombaladı. Yetkililer, 88 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin ise yaralandığı duyurdu.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) dün yapılan açıklamada, 3 Aralık Pazar günü Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde, köylülerin dini bir kutlama için toplandığı sırada orduya ait bir İHA'nın köyü yanlışlıkla bombaladığı ifade edildi. NEMA, saldırı sonucu 88 kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin de yaralandığını belirtti.

TERÖRİSTLERE KARŞI YÜRÜTÜLEN BİR OPERASYONDA SİVİLLER YANLIŞLIKLA VURULDU

Kaduna Valisi Uba Sani, teröristlere karşı İHA ile gerçekleştirilen operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirterek bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi. Vali Uba Sani, "Bu trajik olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmasını emrettim. Bu trajedinin tekrarlanmasını önlemeye kararlıyız ve halkımıza teröristlere, haydutlara ve diğer suç unsurlarına karşı sürdürülen mücadelede korunmalarına öncelik verileceği konusunda güvence veriyoruz" ifadelerini kullandı.

NİJERYA ORDUSU'NDAN ÖZÜR ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Taoreed Lagbaja, kaza sonrasında Tudun Biri köyünü ziyaret ederek hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinden özür diledi. Bölgede terörist istilası nedeniyle sürekli operasyonlar yürütüldüğünü belirten Lagbaja, ordu içerisinde kalıcı çözümler için çalışıldığını bu gibi olayların tekrar edilmeyeceğini daha teknolojik anlamda daha profesyonel adımlar atılacağının da altını çizdi.