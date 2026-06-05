Sahra Çölü'nde kamyon bozuldu, yaklaşık 50 kişi susuzluktan öldü

Yetkililer, Nijer'in kuzeyindeki Sahra Çölü'nün tenha bir bölgesinde, kendilerini taşıyan kamyonun bozulmasının ardından en az 49 kişinin susuzluktan öldüğünü kaydetti.

Grup, Mali'de Kurban Bayramı kapsamında düzenlenen bir kutlamadan dönerken suları tükendi ve Nijer ile Cezayir arasındaki önemli sınır geçiş noktalarından Assamaka'nın 80 km kadar batısında mahsur kaldı.

Agadez Valisi, "Yolcular, aşırı sıcaklıkların ve tedarik noktalarının olmaması nedeniyle hayatta kalmanın son derece zorlaştığı bir ortamda mahsur kaldı" dedi.

Gruptan yalnızca iki kişi hayatta kaldı ve çölde yürüyerek Assamaka'ya ulaştılar ve yetkililere haber verdiler.

Yerel bir sivil toplum kuruluşunun başkanı Chehuo Azizou, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu, yıllardır karşı koymaya çalıştığımız bir durum" dedi.

"Sürücüleri, yolcuları ve göç faaliyetlerine dahil olan herkesi çölü geçmenin riskleri konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu son olay olağandışı değil. Genellikle Libya ya da Cezayir yönüne giden güzergâhta bu tür vakalar görüyoruz."

Agadez Valiliği'nin açıklamasına göre, son olayda kamyon Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıktı ancak planlanan güzergâhından saptı.

Sürücü ve yolcular birkaç gün boyunca aracı tamir etmeye çalıştı ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

Açıklamada, "Susuz kalan ve aracı tamir edemeyen" yolcuların çoğunun hayatta kalamadığı belirtildi.

"Hareketsiz kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu" denildi.

Kurbanlar, yerel yetkililer tarafından bölgeye sevk edilen kurtarma ekibi tarafından toplu mezarlara gömüldü.

Kurtarma ekibi olay yerinden dönerken, akü arızası nedeniyle üç gündür mahsur kalan ve içinde 60'tan fazla kişi bulunan başka bir arızalı kamyonla karşılaştığını belirtti.

Valinin açıklamasına göre, bu kamyon Nijer sınırından 300 km'den fazla uzaklıktaki Mali'nin Harouba kasabasından yola çıkmıştı.

Nijer askerlerinin de yer aldığı kurtarma ekibi, "yorgun ve çaresiz durumdaki yolculara" su dağıttı ve aracı tamir ederek güvenli şekilde yolculuklarına devam etmelerini sağladı.

Nijer çölü, Batı Afrika'nın dört bir yanından Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler için önemli bir geçiş koridoru olmaya devam ediyor. Tehlikeli yolculuğun risklerine rağmen geçişler sürüyor.

En yakın şehir olan Agadez'in valisi, bu trajedinin, "çoğu zaman hayatta kalmak ya da daha iyi yaşam koşulları aramak için istikrarsız bölgelerden geçmek zorunda kalan, göç ve sınır ötesi ekonomik faaliyetlerde yer alan gençlerin zor durumunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. Y.