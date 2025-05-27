NATO Genel Sekreteri Rutte Savunma Harcamalarını Artırma Çağrısında Bulundu

NATO Genel Sekreteri Rutte Savunma Harcamalarını Artırma Çağrısında Bulundu
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini vurguladı. Rutte, bu hafta ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında, NATO Zirvesi önceliklerini paylaşarak, savunma alanında daha fazla fon sağlanmasının önemine dikkat çekti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO'yu daha güçlü kılmak için müttefiklerin savunma harcamalarını daha da artırma konusunda anlaşmaya varmasını beklediğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO Parlamenter Asamblesi (PA) toplantısına katılmak üzere ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton şehrini ziyaret etti. Rutte, PA'nın transatlantik iş birliğindeki kritik rolünü vurgulayarak, gelecek ay Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin önceliklerini paylaştı.

Genel Sekreter Rutte, NATO'yu daha güçlü kılmak için müttefiklerin savunma harcamalarını daha da artırma konusunda anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti. Rutte, "Bu plan, temel askeri ihtiyaçlarımız için daha fazla fon, yani doğrudan savunma harcamaları ve altyapı ile savunma bağlantılı yatırımlar için daha fazla kaynak anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Tüm müttefiklerin adil bir şekilde katkıda bulunması gerektiğinin altını çizen Genel Sekreter Rutte, "Artan savunma üretimi sadece güvenliğimiz için değil, ekonomilerimiz için de faydalıdır" diye konuştu. Rutte, Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını artırdığını da ekledi.

Dayton Anlaşması'nın 30'uncu yıl dönümüne atıfta bulunan Genel Sekreter Rutte, "Dayton Anlaşması, Bosna Hersek'te barışın temelini attı. NATO, 30 yıldır Batı Balkanlar'da ve bölgenin tamamında barış ve istikrarı destekliyor. Batı Balkanlar, barışın mümkün olduğunu gösterirken, Rusya Avrupa'ya savaşı geri getirdi" diye konuştu.

Ukrayna'daki sivillere yönelik Rusya'nın son saldırılarını sert bir şekilde kınayan Rutte, NATO'nun Ukrayna'ya uzun vadeli desteğinin devam edeceğini söyleyerek, "Bu, savaşı uzatmak değil. Ukrayna'nın şimdi kendisini savunabilmesini ve gelecekteki herhangi bir saldırıyı önlemesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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