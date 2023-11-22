Muğla'da düzensiz göçmen operasyonu: 38 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 38 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan teknelerde bulunan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki operasyonda toplamda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan toplam 38 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA