Muğla'da 81 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 81 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki olayda toplamda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından Bodrum açıklarında iki ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Belirlenen bölgelere intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareketli lastik botlar durdurularak toplamda 81 düzensiz göçmeni yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA