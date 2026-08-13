Motorinde ÖTV Sıfırlandı: Pompada İndirim, Eylülde Kademeli Artış

Motorinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) ay sonuna kadar sıfırlandı. Vergi eylül ayından itibaren kademeli olarak geri gelecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, motorinde ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfıra indirildi.ÖTV eylülde 3 TL, ekimde 6 TL, kasımda 9 TL, aralıkta 12 TL olacak; 1 Ocak 2027'den itibaren 13,9006 TL'ye çıkacak.Kararla, mart ayında devreye alınan eşel mobil sisteminin motorine ilişkin hükümleri de kaldırıldı. Benzin ve LPG'de ise mevcut uygulama değişmedi.Hükümet, jeopolitik gelişmeler nedeniyle yükselen motorin maliyetlerinin tüketici, üretici ve enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamayı hedefliyor.Pompaya ne kadar yansıyor?Karar öncesinde motorinde litre başına ÖTV 7,74 TL düzeyindeydi.ÖTV'nin sıfırlanması, bu verginin üzerinden hesaplanan KDV'nin de ortadan kalkması nedeniyle pompada yaklaşık 9,29 TL'lik indirim anlamına geliyor.Petrol Ofisi'nin düzenleme sonrasındaki güncel listesinde motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 70,82 TL, Ankara'da 71,94 TL, İzmir'de 72,21 TL olarak listeleniyor.Düzenleme öncesindeyse aynı kentlerde fiyatlar sırasıyla 80,07 TL, 81,19 TL ve 81,46 TL seviyesindeydi.Böylece referans fiyatlarda yaklaşık 9,25 TL'lik düşüş görülüyor.Fiyatlar dağıtım şirketi, ilçe ve istasyona göre farklılaşabiliyor.Ancak bu düzenleme ve sağladığı indirim kalıcı değil.1 Eylül'de ÖTV'nin 3 TL'ye çıkması ve KDV ile pompaya yaklaşık 3,60 TL artış olarak yansıyabileceği ifade ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Maliyet baskısını sınırlamayı hedefliyoruzHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kararın gerekçesini "jeopolitik gelişmeler nedeniyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticiye yansımasını sınırlamak" olarak açıkladı.Şimşek, "Düzenlemeyle maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağlanan mali alanın, dezenflasyona destek için kullanıldığını belirtti.Brent petrol 13 Ağustos itibariyle 88 dolar civarında işlem görüyor.Reuters'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kesintileri sürerken ABD-İran görüşmelerindeki belirsizlik arz riskini canlı tutuyor.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos'ta üçüncü çeyrek enflasyon tahminine ilişkin basın açıklaması yaptı.Karahan, Hürmüz'den gemi geçişlerinin yeniden "durma noktasına" geldiğini ve petrol fiyatlarının yüksek ve oynak seyrini sürdürdüğünü söyledi.Karahan'a göre motorinde ham petrolün yanı sıra yükselen rafineri marjları da fiyatları yukarı çekiyor.Yükselen enflasyon tahmininde akaryakıt etkisiTemmuz itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini iki puan artırarak yüzde 28'e yükseltti; 2027 sonu tahminini yüzde 15, 2028 sonu tahminini yüzde 9 olarak açıkladı.TCMB böylece mayıs ayında yüzde 26'ya yükselttiği 2026 yıl sonu enflasyon tahminini bir kez daha yukarı yönlü güncellemiş oldu.Karahan basın toplantısında, 2026 tahminindeki iki puanlık yukarı yönlü revizyonda motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarının da etkili olduğunu kaydetti.Karahan, eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisinin de tahminlere yansıtıldığını söyledi.Petrol ve doğal gaz fiyatlarının uzun süre yüksek kalması ve motorin fiyatlarındaki yükselişlerin, enflasyon üzerindeki riskleri canlı tuttuğunu ifade etti.Düzenleme çiftçiyi nasıl etkileyecek?Motorin, tarımsal üretimde traktör kullanımından sulamaya, hasattan ürünlerin taşınmasına kadar birçok aşamada temel girdi kalemlerinden biri.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), mart ayında jeopolitik gelişmelerin ardından mazot fiyatının kısa sürede yüzde 22,3 arttığını ve bunun tarımsal üretim maliyetlerini yükselttiğini açıklamıştı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da haziran ayında, 2026 yılı tarımsal desteklerinin gübre ve mazottaki artış dikkate alınarak yeniden hesaplanacağını açıklamıştı.Düzenleme, tarımsal üretici fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde geldi.Temmuz'daki veriler, tarımsal üretici fiyatlarında aylık bazda yeniden yükselişe, yıllık artışta ise belirgin bir hızlanmaya işaret ediyor.TÜİK'in 13 Ağustos'ta açıkladığı verilere göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 arttı; on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 35,12 oldu.Temmuzda yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 84,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.Motorindeki kısa süreli vergi indiriminin, çiftçinin enerji ve taşımaya bağlı maliyetlerini kısa vadede aşağı çekebileceği değerlendiriliyor.Tarım Bakanlığı mazot ve gübre maliyetlerini tarımsal desteklerin hesaplanmasında temel girdiler arasında değerlendiriyor.Bunun yanı sıra yem, işçilik, sulama, tohum gibi diğer tarımsal girdilerdeki fiyat artışları da üretici fiyat yukarı yönlü etkiliyor.