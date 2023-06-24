Moskova'da Zırhlı Araçlar Sokaklara İndi

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in son açıklamaları sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi. Rus ordusunun yöneticilerini ve Kremlin'i hedef alan açıklamalar yapan Prigojin'in bu hamlesi 'darbe kalkışması' olarak yorumlanırken başta Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı.

Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi

MOSKOVA - Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in son açıklamaları sonrasında Rusya'nın başkenti Moskova'da zırhlı araçlar sokaklara indi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in bu akşam yaptığı açıklamaların ardından Rusya'da hareketli saatler yaşanıyor. Rus ordusunun yöneticilerini ve Kremlin'i hedef alan açıklamalar yapan Prigojin'in bu hamlesi 'darbe kalkışması' olarak yorumlanırken başta Moskova olmak üzere Rusya'nın kritik kentlerinde zırhlı araçlar sokaklarda görülmeye başladı.

Moskova'daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna'ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi. Rusya'nın Ukrayna saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'u hedef aldı. Rus ordusunun füzeler ile Wagner savaşçılarına saldırılar düzenlediğini öne süren Prigojin, kendi savaşçılarına ve Rus halkına çağrıda bulunarak herkesi sokağa davet etti.