Mısır ve Türkiye, Suriye Topraklarının Birliği Konusunda Mutabık Kaldı

MISIR Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, "Türkiye ile Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğünde mutabıkız" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Dışişleri Bakanı Fidan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki iş birliği ve bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Abdulati, Gazze kentinin işgali ve kontrolünün genişletilmesini kınama konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını söyledi.

Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması çağrısını yinelediklerini kaydeden Abdulati, Türkiye ile Filistin halkının haklarını destekleme ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin Devleti kurulması konusundaki ortak duruşlarını bir kez daha teyit ettiklerini bildirdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nde Gazze konulu toplantılar düzenleneceğini vurgulayan Abdulati, Türkiye ve Arap ülkeleriyle, Gazze'deki ciddi gelişmeleri ele almak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin acil toplantısı için koordinasyon sağladıklarını dile getirdi.

Bakan Abdulati, Mısır ile Türkiye'nin, Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğüne vurgu yaparak, kimseyi dışlamayan iç siyasi çözümün gerekliliği üzerinde mutabık kaldığını belirtti.

Libya'nın istikrarı ve güvenliği için ülkenin birliğini sağlayacak siyasi sürecin gerekliliğinde de karşılıklı mutabakata varıldığını ifade eden Abdulati, "Bölgede uluslararası meşruiyete dayanmayan hiçbir coğrafi düzenlemeden bahsedilemez. Hiçbir tarafın belirli bir azınlığı koruma gerekçesiyle devletlerin iç işlerine müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin Mısır'daki öncelikli sektörlerdeki yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Abdulati, bölgesel meselelerde iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.