Meksika'da Otis Kasırgası Sonucu Ölü Sayısı 48'e Yükseldi

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. Ayrıca 36 kişi de kayıp durumda. Kasırga, özellikle turizm merkezi Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.

MEKSİKO, 30 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Guerrero eyalet valisi Evelyn Salgado, eyalette Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini ve 36 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Vali, Pazar günü Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'la yaptığı telefon görüşmesinde, "Bu henüz kesin olmayan bir rakam" dedi.

5. kategori bir fırtına olan Otis Kasırgası, Çarşamba günü Guerrero eyaletinin Pasifik kıyılarını vurarak özellikle Meksika'nın başlıca turizm merkezlerinden biri olan sahil beldesi Acapulco'da ciddi hasara yol açtı.

Lopez Obrador, devlete ait Federal Elektrik Komisyonu'nun sadece Acapulco limanında, devrilen 10.000 elektrik direğinden 3.211'ini geri diktiğini bildirdi.

Lopez Obrador, benzin, dizel ve hanelerde kullanılan doğalgaz gibi yakıtların tedarikini garanti altına almak üzere Acapulco'daki elektrik arzının Pazartesi gecesine kadar tam anlamıyla eski haline getirileceği tahmininde bulundu.