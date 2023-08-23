- Mekke'de Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sokaklar göle dönerken, Kraliyet Saat Kulesi'ne çok sayıda yıldırım düştü.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde şiddetli yağış ve fırtına vurdu. Şiddetli yağışların ardından sokaklar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Dünyanın en yüksek on gökdeleninden biri olarak görülen Kraliyet Saat Kulesi'ne düşen çok sayıda yıldırım gökyüzünü aydınlattı. Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve sellere karşı Suudi halkını ve turistleri uyardı.

Öte yandan, can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasarın fazla olduğu bildirildi.