Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı

ABD'nin en büyük kenti New York'un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin eşi Rama Duwaji'nin belediye başkanlığı yemin töreninde giydiği 630 dolarlık (27 bin TL) tasarım deri botlar eleştirilerin hedefi oldu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Duwaji'nin tercihini "lüks ve gösteriş" olarak yorumlayarak Mamdani'nin "herkes için eşitlik ve uygun fiyat" vurgusuyla örtüşmediğini dile getirdi.

Eleştirilerde, Mamdani'nin zenginlere vergi artışı ve kira politikaları gibi başlıklarla öne çıkan söylemlerine karşın, yemin törenindeki bu detayın "mesajı zayıflattığı" iddia edildi. Bazı kullanıcılar ise konuyu alaycı yorumlarla gündeme taşıdı.

Duwaji'nin törene siyah bir kombinle katıldığı ve Mamdani'nin elini koyduğu Kur'an-ı Kerim'i taşıdığı da görüntülerde dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.