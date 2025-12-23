Haberler

Güncelleme:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela petrolü taşıyan gemilere el koymasını kınayarak, enerjinin bir savaş silahı veya siyasi baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV'de, Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kaleme alınan mektubu okudu. Maduro mektubunda, ABD'nin Karayip Denizi'nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini bildirdi. Maduro mektubunda, "Venezuela'nın enerji ticaretine yönelik abluka ile korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez" ifadelerini kullandı.

