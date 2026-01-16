Haberler

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı
Pop ikonu Madonna, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İran'daki protestolara kayıtsız kalmadı. Göstericilere destek veren Madonna "İran halkı yüzyıllardır özgürlüğü tanımadı. Çekilen acıları tam olarak bildiğimi iddia edemem ama düşüncelerim ve dualarım İran halkıyla birlikte" dedi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye çıktığını duyurdu.

GÖZALTI SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylarda 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı ve 19 bin 97 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

MADONNA'DAN PROTESTOCULARA DESTEK

Pop yıldızı Madonna, Instagram paylaşımında İranlılara destek verdi ve özgürlük, protesto ve direniş üzerine düşüncelerini dile getirirken onlara "sıkıca tutunmaları" çağrısında bulundu.

Kadınların karşılaştığı kısıtlamaları ve konuşma, giyim ve hareket özgürlüğüne getirilen sınırlamaları örnek gösteren kadın, değişim arayan İranlıların yanında olduğunu söyledi.

"DUALARIM İRAN HALKIYLA BİRLİKTE"

"İran halkı yüzyıllardır özgürlüğü tanımadı. Çekilen acıları tam olarak bildiğimi iddia edemem ama düşüncelerim ve dualarım İran halkıyla birlikte" diye yazdı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

