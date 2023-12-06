Londra'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Londra'nın doğusunda meydana gelen silahlı saldırıda 42 yaşında bir kadın öldü; biri 16, diğeri 20 yaşında olmak üzere iki erkek yaralandı. Londra Emniyet Müdürlüğü, saldırı sonrasında arandıklarını ve olay yerine gittiklerinde yaralıları bulduklarını belirtti. Yaralıların durumları ise belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar olayla ilgili gözaltına alınan olmadı.

Londra'nın doğusunda meydana gelen silahlı saldırıda 42 yaşında bir kadın öldü; biri 16, diğeri 20 yaşında olmak üzere iki erkek yaralandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü, Hackney bölgesinde yerel saatle 18:30'den kısa bir süre önce meydana gelen saldırı sonrasında arandıklarını ve olay yerine gittiklerinde bu kişileri mermiyle yaralanmış halde bulduklarını söyledi.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının durumları belirsizliğini koruyor.

Şu ana kadar olayla ilgili gözaltına alınan olmadı.