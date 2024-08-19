Libya Merkez Bankası Yetkilisi Kaçırıldıktan Sonra Operasyonlara Devam Ediyor

Libya’da yerel basının haberlerine göre kaçırılan merkez bankası yetkilisinin serbest bırakılmasının ardından kurum operasyonlarına yeniden başladı.

Kurumun teknoloji direktörü Musab Msallem’in Pazar günü bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldığı ve başka çalışanların da kaçırılmakla tehdit edildiği aktarılmıştı.

Libya devletine ait olan kurum, Libya’daki petrol gelirinin uluslararası olarak tanınan tek merkezi.

2014’ten bu yana iki rakip kuvvet tarafından farklı bölgeleri idare edilen Libya’da, ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Bingazi yönetimi ve uluslararası olarak kabul edilen Trablus hükümeti arasındaki çekişmede petrol geliri önemli bir yer tutuyor.

Libya’nın ABD Büyükelçisi Richard Norland, geçen hafta yaptığı açıklamada bankanın üst düzey yönetiminin zorla değiştirilmesinin ülkenin uluslararası piyasalara erişimini kaybetmesine yol açabileceğini söylemişti.

Norland, bankanın başkanı Sadık Kabir ile kurumun Trablus’taki merkezinin silahlı gruplar tarafından kuşatılmasını konuşmak için bir araya gelmişti.

Yerel medyaya göre Msallem’in kaçırılmasının sebebi Sadık Kabir’i istifaya zorlamak.

Merkez bankası, General Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolü altındaki alanda konumlanıyor.