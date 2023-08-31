Libya'da kaçırılan Çinli kurtarıldı

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçler, yaklaşık bir ay önce yasa dışı bir grup tarafından kaçırılan Çinlinin kurtarıldığını açıkladı. Kurtarılan Çinli rehinenin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Libya'nın doğusundaki Halife Hafter'e bağlı güçler, yaklaşık bir ay önce yasa dışı bir grup tarafından kaçırılan Çinlinin kurtarıldığını açıkladı.

Libya Doğu Kuvvetlerine bağlı 1. Ubari Piyade Bölüğü, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Libya'nın güneyinde faaliyet gösteren şirketlerden birinde çalışan Çin uyruklu bir kişinin, bir ayı aşkın süre önce kaçırıldığı ifade edildi.

Kaçırılan Çinlinin bulunduğu yere dair gelen bir ihbarı değerlendiren piyade bölüğünün, söz konusu Çinliyi kurtararak ilgili makamlara teslim ettiği kaydedildi.

Ayrıca Facebook sayfasında 1. Ubari Piyade Bölüğü Komutanı İbrahim Muhammed el-Ensari'nin yaptığı açıklamanın videosu da paylaşıldı.

Ensari, Ubari'deki bir bölgede kurtarılan Çinli rehinenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Libya-Çad sınırında gerçekleşen bu kaçırma ile ilgili soruşturma başlatılacağını dile getirdi.