Libya'da 110 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Libya'nın batı kıyılarında düzenlenen iki operasyonda 110 düzensiz göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Humus kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 2 tekneye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda Afrika uyruklu 110 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, göçmenlerin gereken destek sunulduktan sonra ilgili kurumlara sevk edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya'ya geliyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.