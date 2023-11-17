Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak
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Real Madrid, Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan ve sağ diz dış yan bağları koptuğu belirlenen Eduardo Camavinga'nın son durumunu açıkladı. 21 yaşındaki futbolcu aylarca forma giyemeyecek.
Real Madrid, Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga'nın, sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu açıkladı. Yıldız futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KULÜP AÇIKLADI
Kulüp, Fransız yıldızın sağ dış diz yan bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Camavinga, Fransa Milli Takım kampında Ousmane Dembele ile çarpışmasının ardından sakatlık yaşamıştı.
FORMAYI UNUTACAK
İspanyol devine art arda sakatlık haberleri gelmeye devam ediyor. Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.