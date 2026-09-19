Küba'da elektrik şebekesi yine çöktü, Havana'da abonelerin yüzde 5'ine elektrik verildi

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(HAVANA) - Küba'da ulusal elektrik şebekesinin bir kez daha tamamen devre dışı kalması sonucu milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Ülke genelinde, ocak ayından bu yana yaşanan en az altıncı büyük elektrik kesintisinin ardından Havana'daki yaklaşık 862 bin abonenin yalnızca yüzde 5'ine yeniden elektrik verilebilirken; milyonlarca kişinin hala karanlıkta kaldığı bildirildi.

Küba'da uzun süredir devam eden enerji krizi, ülke genelinde yaşanan yeni elektrik kesintisiyle daha da derinleşti. Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, 17 Eylül Cuma günü ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kaldığını açıkladı. Bakanlık, kesintinin ardından elektrik hizmetinin kademeli olarak yeniden sağlanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Son kesintiyle birlikte Küba'da, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ocak ayında ülkeye yönelik yakıt kısıtlamalarını sıkılaştırmasından bu yana en az altıncı kez ülke çapında elektrik şebekesi çöktü. Kübalı yetkililer, kesintinin ilk olarak ülkenin batı ve orta kesimlerindeki yüksek gerilim iletim hatlarında meydana gelen arızadan kaynaklandığını belirtti.

Arızanın ardından batı bölümünde başlayan sistem çöküşünün Matanzas bölgesine kadar yayıldığı, daha sonra ülkenin doğusundaki elektrik ağının da sistemden ayrıldığı bildirildi. Küba'nın resmi gazetesi Granma ise olumsuz ve değişken hava koşullarının elektrik sistemindeki sorunu daha da ağırlaştırdığını aktardı.

HAVANA'DA ABONELERİN YALNIZCA YÜZDE 5'İNE ELEKTRİK VERİLEBİLDİ

Kesintinin ardından ulusal elektrik şebekesinin yeniden devreye alınması için çalışmalar başlatıldı. Resmi verilere göre, akşam saatlerinde yaklaşık 862 bin elektrik abonesinin bulunduğu Havana'da kullanıcıların yalnızca yüzde 5'ine yeniden elektrik sağlanabildi. Ancak milyonlarca kişinin hala karanlıkta kaldığı belirtildi.

Camagüey, Pinar del Río ve Granma gibi bölgelerde ise küçük ölçekli bağımsız elektrik dağıtım sistemlerinin oluşturulmaya başlandığı belirtildi. Hastaneler ve acil hizmet veren bazı tesislerin elektrik sistemleri de yeniden devreye alınırken, kritik hizmetlere öncelik verildi.

Küba'da elektrik şebekesindeki büyük çaplı arızaların son iki yılda daha sık yaşandığı belirtiliyor. Ülkenin eskiyen termik santralleri, bakım ve onarım için gerekli yedek parçaların teminindeki sorunlar ve ciddi yakıt sıkıntısı elektrik sistemini kırılgan hale getiriyor.

Krizin özellikle ocak ayından itibaren ABD'nin Küba'ya yönelik petrol ve enerji kısıtlamalarını sıkılaştırmasının ardından ağırlaştığı ifade ediliyor. Küba yönetimi elektrik kesintilerinin başlıca nedenlerinden biri olarak ABD yaptırımlarını gösterirken, Washington yönetimi ise ülkenin enerji sorunlarında eskiyen altyapı ve devlet yönetimindeki ekonomik modelin etkisine işaret ediyor.

Bir Rus tankerinin, mart ayında Küba'ya yakıt ulaştırmasının ardından ülkeye önemli miktarda yeni yakıt teslimatının yapılmadığı bildirildi.

Ulusal elektrik şebekesinin çalıştığı dönemlerde de Küba'nın birçok bölgesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Bazı bölgelerde kesintilerin 30 saati aştığı, ülkenin kimi kesimlerinde ise elektrik kesintilerinin 60 saate kadar uzadığı bildiriliyor.

Kesintiler, yalnızca haneleri değil, ulaşım, çalışma hayatı, hava ulaşımı ve sağlık hizmetlerini de doğrudan etkiliyor. Elektriğin uzun süre kesilmesi nedeniyle yemek pişirme, su temini, internet ve telefon hizmetleri gibi temel ihtiyaçlara erişim de zorlaşıyor. Ülkenin başkenti Havana'da yaşayan yurttaşlar ise tekrarlanan elektrik kesintileri nedeniyle günlük yaşamın giderek daha fazla zorlaştığını ifade ediyor.

Kaynak: ANKA