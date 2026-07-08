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Küba Dışişleri Bakanı Parrilla'dan 'ABD' açıklaması

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla'dan 'ABD' açıklaması
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Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, BM'de yaptığı konuşmada ABD ambargosunun insani etkilerine dikkat çekerek, ablukanın bebek ölümlerini artırdığını ve kanser ölümlerini yükselttiğini belirtti. 136 ülke Küba lehine oy kullandı.

KÜBA Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, "ABD'nin 'acımasız saldırganlığına' karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda 'ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ambargonun sona erdirilmesinin gerekliliği' başlığıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Parrilla'nın konuşması öncesinde, ABD'nin toplantıya itirazı üzerine Genel Kurul Salonu'nda oylama yapıldı. Oylamada 136 ülke toplantıya devam edilmesi için 'evet' oyu kullanırken, 9 ülke 'hayır' oyu verdi, 30 ülke ise 'çekimser' kaldı.

Toplantıya devam edilmesi kararı üzerine kürsüye çıkan Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, ABD politikasını, yaklaşık 70 yıldır süren 'çok boyutlu, geleneksel olmayan bir savaş' olarak tanımladı. Mevcut 'enerji kuşatmasını' bir 'savaş eylemi' olarak değerlendiren Parrilla, ABD ablukasının Küba içindeki insani etkisine değindi. Parilla, "Ülkede her 1000 doğum başına 4 olan bebek ölüm oranı 9,9'a yükseldi. Bu, farklı koşullar altında önlenebilir ölümlerin olduğu anlamına gelir. 1780 yeni doğan kurtarılabilirdi. Kanser ölümleri arttı, çocuk ve gençlerin hayatta kalma oranları yüzde 85'ten yüzde 65'e düştü. ABD ablukası, sessizce boğuyor ve öldürüyor. Her şeye rağmen ABD'nin 'acımasız saldırganlığına' karşı mücadeleyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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