Kremlin açıkladı ''Askerlerimizin Zaporijya nükleer güç santralinden çekilmeleri söz konusu değil''

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya güçlerinin, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nden çekilmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Peskov, ayrıca Ukrayna tarafının nükleer santrale saldırılarını durdurması gerektiğini söyleyerek aksi halde bunun feci sonuçları olabileceği uyarısını yaptı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Dünya'yı tehdit eden en önemli noktası Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devan ediyor. En son faaliyetlerin tamamının durduğu santralle ilgili Kremlin Sözcüsü Peskov açıklama yaptı.

''SANTRALDEN ÇEKİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL''

Kremlin Sözcüsü Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Askerlerimizin (Zaporijya nükleer güç santralinden) çekilmeleri şu anda söz konusu değil. Şu anda esas olan, Ukrayna tarafının, santraldeki tesislere yönelik barbarca saldırılarını durdurması konusunda ikna etmek gerektiğidir. Zira bu saldırılar, çok üzücü ve feci sonuçlara yol açabilir" diyerek yanıtladı.

MACRON ÇEKİLİN TALEBİNDE BULUNMUŞTU



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le geçtiğimiz günlerde yaptığı telefon görüşmesinde, Rus güçlerinin Zaporijya Nükleer Santrali'nden ağır ve hafif silahlarını çekmesi çağrısında bulunmuştu. Macron, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğinin sağlanması gerektiğinin Putin'e iletmişti.

FAALİYETLER TAMAMEN DURMUŞTU

Santralin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğü duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada"Santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına karar verildi" denildi. Açıklamanın devamında ise ''en güvenlisi olan 'soğuk durdurma' durumuna geçirilmesine karar verildi" ifadesi yer almıştı.