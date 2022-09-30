Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kral 3. Charles'ın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

Dünya Haberleri

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle Birleşik Krallık'ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kral 3. Charles'ın portresinin olduğu 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıtıma çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle Birleşik Krallık'ta kullanılan paraların üstündeki portreler değişmeye başladı. Kraliyet Darphanesi, bugün Kral 3. Charles'ın portresinin olduğu 50 kuruşluk (pence) madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı.

Britanya Krallığı için 1100 yıldır para basan Kraliyet Darphanesi, İngiliz heykeltıraş Martin Jennings tarafından tasarlanan ve Kral Charles tarafından bizzat onaylanan 50 kuruşluk madeni para ile 5 poundluk hatıra madeni paraları kamuoyuna tanıttı. 50 kuruş madeni paradaki Kral Charles'ın portresi, İngiltere Krallarının geleneğine uygun olarak taçsız tasvir edildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

'Hatıra' madeni paralar, 3 Ekim'den itibaren Kraliyet Darphanesi tarafından para koleksiyoncularına satılacağı ve 50 kuruşluk madeni paraların ise yıl sonundan önce genel kullanım için dolaşıma sokulacağı ifade edildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

Hatıra madeni para olarak tasarlanan koleksiyonda Kral Charles'ın yanı sıra merhum Kraliçe Elizabeth'in de tasvirlerinin olduğu belirtildi.

Kralın portresinin tasvir edildiği ilk madeni paralar görücüye çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Birleşik Krallık Kral Charles Dünya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title