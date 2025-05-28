Kral Charles'tan Kanada'ya Destek Mesajı

Kral Charles'tan Kanada'ya Destek Mesajı
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İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kanada'nın özgür ve güçlü yapısına vurgu yaparak, 'Kanada, Kanada olarak kalacak' dedi. Ayrıca sosyal konulara da değindi.

İNGİLTERE Kralı Charles, Kanada parlamentosundaki konuşmasında, "Kanada, Kanada olarak kalacak" dedi.

İngiltere Kralı Charles, Kanada parlamentosunda yaptığı konuşmada, Kanada'nın 'güçlü ve özgür' yapısının altını çizdi. Charles, "Kanada, Kanada olarak kalacak. Demokrasi, çoğulculuk, hukukun üstünlüğü, kendi kaderini tayin hakkı ile özgürlük, Kanadalıların değer verdiği ve hükümetin korumaya kararlı olduğu değerlerdir" ifadelerin kullandı.

Kral Charles, yaklaşık yarım saat süren konuşmasında, 'uygun fiyatlı konut, çevre, Kanada yerlilerinin sorunları ve sınır güvenliği' gibi konulara da değindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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