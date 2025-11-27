Haberler

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, MEB Anlaşmasını Reddetti

Güncelleme:
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması'nın KKTC'nin haklarını ihlal ettiğini belirterek anlaşmayı reddettiklerini açıkladı. Üstel, Rum tarafının tutumunun uzlaşmaz olduğunu vurguladı ve Türkiye ile tam uyum içerisinde olduklarını ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması ile ilgili açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması'na (MEB) ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Lübnan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması, KKTC'nin MEB'ini ihlal etmektedir ve KKTC Hükümeti olarak bu anlaşmayı reddediyoruz. Rum tarafı, ana vatan Türkiye'nin askeri gücünü yok sayarak yabancı aktörlerden destekle silah yığınağı yapsa da Kıbrıs'taki stratejik dengeyi asla değiştiremez. Ana vatan Türkiye ile aynı çizgideyiz. Haklarımızı ihlal etmeye kalkışmaları veya silahlanmayı fiili saldırıya dönüştürmeleri halinde, halkımızın güvenliğini ve haklarını korumak için her tür adımı atarız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, GKRY'nin Lübnan ile yaptığı MEB anlaşmasının, KKTC'nin deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini belirterek, bu anlaşmayı reddettiklerini ve tanımadıklarını bildirdi. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok sayan bu adım, Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun devam ettiğini göstermektedir. Ancak bilinmelidir ki, Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez. Ada'da iki egemen devletin adanın kaynaklarından ortak yararlanması yönündeki uzlaşmacı yaklaşımımızı yanlış yorumluyorlarsa bunun bedeli ağır olur. GKRY'nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda artırdığı silahlanma, Ada'da ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit etmektedir. gerek Türkiye'nin gerekse halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Rum tarafı, silahlanma yoluyla adada hiç bir stratejik dengeyi bozamaz. Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; ihtiyaç duyulması halinde haklarımızı savunmak için milletçe her türlü adımı atmaya muktediriz. Lübnan'a da hatırlatırız: GKRY'nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak, Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
