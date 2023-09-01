Kırgızistan'da Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "3. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

Kırgızistan Müftülüğünce Merkezi İmam Serahsi Camisi'nde düzenlenen ve iki gün süren yarışmanın jüri başkanlığını Mısır'dan hafız Şeyh Ahmet Al-Masarawi yaptı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 25 ülkeden yarışmacının katıldığı etkinlikte Pakistan'dan Muhammed Navid birinciliği, Bosna Hersek'ten Muhammadul-Amin Mawaalidi ikinciliği ve Malezya'dan Ahmad Akil bin Ahmad Şukri üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere sertifika ve para ödülleri verilirken, Kırgızistan, Mısır, Katar, Yemen ve ABD'den katılan jüri üyelerine teşekkür plaketi ve hediye takdim edildi.

Kırgızistan Müftüsü Zamir Rakiyev, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın ilkinde 12, ikincisinde 16 ve üçüncüsünde ise 25 ülkeden katılım olduğunu belirtti.

Müftü Birinci Yardımcısı Samidin Atabayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada ünlü hafızların jüri üyeliğini üstlenmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, yoğun ilgi gören hafız Şeyh Ahmet Al-Masarawi, İmam Serahsi Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu.