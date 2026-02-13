Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular
ABD'nin New York kentinde hayata geçirilen ilk ücretsiz market, artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İki gün boyunca hizmet verecek mağazanın önünde açılıştan saatler önce uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar içeri girdiklerinde tek kuruş ödemeden alışveriş yapma imkanı buldu.
- New York'ta Polymarket tarafından açılan ücretsiz markette temel gıda ve kişisel bakım ürünleri dağıtıldı.
- Açılışa 400'ün üzerinde kişi katıldı ve ürünler tek kuruş ödenmeden alındı.
- Marketin açılışında uzun kuyruklar oluştu ve vatandaşlar mavi bez çantalarla ücretsiz alışveriş yaptı.
New York'ta ücretsiz market, kapılarını saat 14.00'te açmasına rağmen saatler öncesinden yüzlerce kişi önünde sıraya girdi. Açılışa 400'ün üzerinde New Yorklu katıldı, alışveriş yapanlar ürünleri ücretsiz olarak aldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Polymarket tarafından hayata geçirilen geçici mağaza için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretsiz temel gıda ürünlerinin dağıtıldığı etkinlik, özellikle artan yaşam maliyetleri nedeniyle vatandaşların ilgisini çekti.
TEK KURUŞ ÖDEMEDEN ALIŞVERİŞ YAPTILAR
Vatandaşlar içeri girdiklerinde tek kuruş ödeme yapmadan alışveriş yapma imkanı buldu. Uygulama kapsamında meyve ve sebze, dayanıklı gıda ürünleri ile kişisel bakım malzemeleri ücretsiz olarak dağıtıldı.
Alışveriş yapanlar kendilerine verilen mavi bez çantaları ücretsiz ürünlerle doldurdu. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerine yoğun talep gösterildi.