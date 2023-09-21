Karabük'ün Ovacık ilçesinde orman yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını havanın kararmasıyla karadan devam ediyor. Yangına helikopterlerle müdahale ediliyor.

Orman yangınını söndürme çalışmaları karadan sürüyor

Karabük Valiliğinden orman yangını açıklaması

"Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır"

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan devam ediyor.

Ovacık ilçesine bağlı Abdullar Köyü Saitler Mahallesi kırsalında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kayalık ve sarp bölgede başlayan ve kısa sürede yayılmaya başlayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Karabük ve Kastamonu'dan 2 helikopter, 6 arazöz, 1 yangın aracı, 2 itfaiye, 2 pikap, birer greyder ve eksvatör sevk edildi.

Helikopterler yangın anından itibaren havadan müdahalesini sürdürürken, havanın kararmasıyla çalışmalar karadan devam ediyor.

Karabük Valiliği, yangın ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gelen ihbar üzerine ekiplerimiz derhal yangın yerine intikal etmiş ve söndürme çalışmalarına başlamıştır. Orman yangınına 2 helikopter, 6 arazöz, 1 yangın aracı, 2 itfaiye, 2 pikap, birer greyder ve eksvatör ile müdahale edilmektedir. An itibariyle herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Yangın halen devam etmekte ve kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır" ifadelerine yer verdi.