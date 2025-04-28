Kanada Parlamento Seçimleri İçin Sandık Başında

(ANKARA) - Kanada bugün parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Son ulusal anketlerin ortalaması, Kanadalıların yaklaşık yüzde 42,5'inin Liberalleri, yüzde 38,9'unun ise Muhafazakarları tercih ettiğini gösteriyor.

Kanadalılar bugün sandık başına gidecek. Kamuoyu yoklamalarında bu yılın başında Pierre Poilievre liderliğindeki Muhafazakarlar ezici çoğunlukla önde görünürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve Kanada'yı ABD'nin "51'inci eyaleti" yapma yönündeki açıklamaları, Mark Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti'ye ivme kazandırdı. Kanada basınında yer bulan son anketler, Liberaller ve Muhafazakarların oy oranını başa baş gösteriyor.

Oy verme işlemi Türkiye saatiyle öğleden sonra açılacak. Ülkenin doğusundan batısına farklı saatlerde oy kullanma işlemleri devam edecek.

Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditleri seçim kampanyalarının merkezine oturdu

Kanada ekonomisi, ABD tarafından uygulanan gümrük tarifeleri nedeniyle zayıf bir noktada bulunuyor. Son on yıldır iktidarda olan Liberal Parti, seçmenlerin bir kısmı tarafından ekonomiyi zayıf bir duruma getirmiş olmaktan sorumlu tutuluyor. ABD Başkanı, Kanada'ya yönelik tehditleri nedeniyle her iki partinin de seçim kampanyasında baskın bir figür haline geldi. Batı medyasında bu seçim, Kanada'nın Trump'a nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir referanduma benzetiliyor.

Carney, seçim kampanyası boyunca sık sık Başkan Trump'tan gelen "varoluşsal tehdide" karşı koyma ihtiyacından bahsederken kendisini, mevcut krizi yönetmeye en uygun kişi olarak konumlandırdı. Carney, Kanada'nın İngiltere ve Avrupa Birliği gibi "güvenilir ticaret ortaklarıyla" bağlarını güçlendirmesi gerektiğini söylüyor.

Poilievre ise yükselen konut fiyatları ve suç oranları konusunda istifa eden eski Başbakan Trudeau'yu suçlarken kendisinin Kanadalıların ihtiyaç duyduğu değişimi getireceğini söylüyor.

Trudeau'nun istifasının ardında Liberallerin oy oranı yükseldi

Eski Başbakan Trudeau'nun yılın 'in başında, kendi partisinden de yoğun baskıyla görevinden istifa etmesiyle Liberallerin oy oranı yükselmeye başladı.

Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak'ta Muhafazakarlar yüzde 44 oy oranına sahipken, Liberaller yüzde 21'deydi. Trump'ın Kanada'ya yüksek gümrük tarifeleri getirme kararı sonrasında, bu fark önemli ölçüde kapandı. Son ulusal anketlerin ortalaması, Kanadalıların yaklaşık yüzde 42,5'inin Liberalleri, yüzde 38,9'unun ise Muhafazakarları tercih ettiğini gösteriyor.

Seçimler Vancouver'deki araç saldırısının sonrasında yapılıyor

Vancouver'da dün bir SUV aracının yerel bir Filipin festivali için toplanan kalabalığın arasına dalması sonucu gerçekleşen saldırıda 11 kişinin hayatını kaybederken 36 günlük seçim kampanyası da sona erdi. Trudeu'nun istifası sonrasında Liberal Parti'nin başına geçerek Başbakan olan Carney, saldırının ardından dün sabah Hamilton'daki seçim mitingini iptal ederek, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Poilievre ise Mississauga'da seçim kampanyası programına bir durak ekleyerek oradaki Filipin topluluğu üyeleriyle buluştu.

Kanada'da federal seçimler nasıl işliyor?

Kanada genelinde 343 federal seçim bölgesi bulunuyor. Her bir bölge, Avam Kamarası'nda karşılık gelen bir sandalyeye sahip. Seçim sırasında, Avam Kamarası'ndaki tüm sandalyeler için yarışılıyor. Kanada, İngiltere gibi gibi en fazla oyu alan adayın o bölgeyi kazandığı seçim sistemini kullanıyor.

Bir partinin çoğunluk hükümeti kurabilmesi için 172 sandalyeye kazanması gerekiyor. Şu anda Liberaller, 152 sandalye ile en fazla sandalyeye sahip parti, ancak Avam Kamarası'nı kontrol edebilmek için 20 sandalye daha kazanmaları gerekiyor.

Genellikle, en fazla milletvekili kazanan parti hükümeti kurarken ikinci sıradaki parti ise genellikle resmi muhalefeti oluşturuyor.

Liberal ve Muhafazakarların yanı sıra sol eğilimli Yeni Demokrat Parti (NDP) ve yalnızca Quebec'te aday çıkaran ayrılıkçı Bloc Québécois gibi küçük partiler de seçime katılıyor. Ancak anketler, bu partilerin sınırlı destek topladığını gösteriyor.