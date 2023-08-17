Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları'nda Orman Yangınları Yayılıyor, Tahliyeler Başladı

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde çıkan orman yangınları giderek yayılırken, bölgenin başkenti Yellowknife'taki 20 bin kişinin tahliyesine başlandı. Yangınlar hızla Hay River kasabasına yaklaşıyor ve hafta sonuna kadar başkent Yellowknife'a ulaşması bekleniyor. Ülke genelinde bin 57 noktada alevlerle mücadele devam ediyor ve bu yıl şimdiye kadar 5 bin 736 orman yangını çıktı.

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesinde çıkan orman yangınları giderek yayılırken, bölgenin başkenti Yellowknife'taki 20 bin kişinin tahliyesine başlandı.

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları bölgesindeki orman yangınları söndürülemiyor. Yangın bilgilendirme görevlisi Mike Westwick yaptığı açıklamada alevlerin hızla 3 bin nüfuslu Hay River kasabasına yaklaştığını, yağış olmaması halinde hafta sonuna kadar bölgenin başkenti Yellowknife'a ulaşacağını belirtti. Yellowknife İtfaiye Servisi de alevlerin Yellowknife'a 17 kilometre uzaklıkta olduğunu, bugün bölgeyi Kanada'ya bağlayan tek otoyol olan Highway 3'e ulaşacağını aktardı. Bölge yönetimi ise yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yellowknife'daki 20 bin kişi için tahliye emri verdi. Halk, sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla kenti terk etmeye başladı. İtfaiye servisine göre yangınlarda şu ana kadar 163 bin hektarlık alan küle dönerken, can kaybı yaşanmadı.

Bin 57 noktada alevlerle mücadele sürüyor

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 57 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 671'i kontrolden çıkarken, 224'ü ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 365 yangın ile British Columbia, 236 ile Kuzeybatı Toprakları, 140 ile Yukon'da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 736 orman yangını çıkarken, 13,7 milyon hektarlık alan kül oldu. 2023 orman yangını sezonunun "ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu" ifade edildi.

Ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu yaşanırken, Kuzeybatı Toprakları'nda dün acil durum ilan edilmişti. - OTTAWA