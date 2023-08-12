Kanada'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Kanada'da bu yıl çıkan orman yangınlarında 13.4 milyon hektarlık alan küle döndü. Ülke genelinde bin 119 noktada alevlerle mücadele sürüyor.

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 119 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 727'si kontrolden çıkarken 232'si ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 384 yangın ile British Columbia, 233 ile Northwest Territories, 137 ile Yukon'da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 632 orman yangını çıkarken, 13.4 milyon hektarlık alan kül oldu. 2023 orman yangını sezonunun "ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu" ifade edildi.

"Bu yaz, zorlu bir maratona dönüştü"

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton yaptığı açıklamada, British Columbia, Prairies, Northwest Territories ve Ontario'nun kuzeyinde daha fazla yangın riski olduğunu, ciddi kuraklık yaşandığını belirtti. Norton, "Bu yaz zorlu bir maratona dönüştü. Ne yazık ki yangın mevsimi henüz bitmedi ve muhtemelen daha haftalarca önemli bir yangın faaliyetleri göreceğiz" diye konuştu. Norton, ülkenin neredeyse her köşesinde yangın çıkması nedeniyle bu yıl yanan alan büyüklüğünün çok yüksek olduğunu söyledi. Yangınların şu ana kadar 1 milyar ton karbondioksit saldığını aktaran Norton, "Bu, kabaca tüm küresel havayolu endüstrisinin 1 yılda yaydığı rakamla aynı rakam" dedi. Norton, "Ülkenin tüm bölgelerinde bu tür eşzamanlı yangın faaliyeti neredeyse hiç görülmedi, genellikle daha bölgeseldi. Bu yangın sezonu acımasız geçti" ifadelerini kullandı. Yangınlarda küle dönen 13,4 milyon hektarlık alanı işaret eden Norton, "Bu, kayıtları tutmaya başladığımızdan beri en büyük yanan alan miktarıdır" bilgisini paylaştı.

Kanada'da ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele etmek için 5 bin821 itfaiyeci ve 12 ülkeden 4 bin 990 yabancı itfaiyeci görevlendirdi. Federal verilere göre 211 tahliye emri verilirken, 167 binden fazla kişi evlerini terk etti.

Öte yandan Kanada'da daha önce en büyük orman yangınları, 7.6 milyon hektarlık alanın küle döndüğü 1989'daki orman yangını sezonunda kayıtlara geçmişti. - QUEBEC