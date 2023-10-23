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Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait 112 sikke ve 7 obje ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 7 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak yapılan aramada tarihi eserler buldu.