Mekke'de Hicri takvime göre her yıl düzenlenen Kabe'yi yıkama işlemi bugün gerçekleştirildi. Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan, Suudi Arabistan Kralı Selman adına Kutsal Türbeler yetkilisi Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud katılırken, İki Kutsal Cami Başkanlığı Başkanı Şeyh Abdulrahman Al Sudais, kraliyet, hükümet yetkilileri ve vatandaşlar da yıkama işlemlerinde yerini aldı. Yıkama işlemi kapsamında Kabe'nin içi ve dışı yıkandıktan sonra güzel kokuların yayılması için ud yağı ile gül yağı kullanıldı. Her yıl Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 15. gününde Kabe'de yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor.

- Kabe'de yıkama işlemi gerçekleştirildi

MEKKE - Mekke'de Hicri takvime göre her yıl düzenlenen Kabe'yi yıkama işlemi bugün gerçekleştirildi.

Mekke'de Hicri takvime göre her yıl yeni yıl düzenlenen Kabe'yi yıkama töreni bugün gerçekleştirildi. Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan, Suudi Arabistan Kralı Selman adına Kutsal Türbeler yetkilisi Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud katılırken, İki Kutsal Cami Başkanlığı Başkanı Şeyh Abdulrahman Al Sudais, kraliyet, hükümet yetkilileri ve vatandaşlar da yıkama işlemlerinde yerini aldı. Yıkama işlemi kapsamında Kabe'nin içi ve dışı yıkandıktan sonra güzel kokuların yayılması için ud yağı ile gül yağı kullanıldı. Her yıl Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 15. gününde Kabe'de yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor.