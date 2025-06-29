Jeff Bezos ile evlenen Lauren Sanchez kimdir?

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos ile 3 gün 3 gece süren bir düğün töreniyle evlenen Lauren Sanchez, göçmen bir ailenin çocuğu.

1969'da New Mexico'da doğdu ve California'da büyüdü.

2017 yılında The Hollywood Reporter yayınına verdiği röportajda çocukluğunda varlıklı olmadıklarını söylemişti:

"Hiçbir şeyimiz yoktu. Büyükannem ev temizlemeye gittiğinde ben onun arabasının arkasında uyurdum."

Genç bir yetişkin olarak, uçuş hostesi olmak için başvuruda bulundu ancak kendisine fazla kilolu olduğu söylendi.

The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "O zamanlar adayları tartıyorlardı ve ben 54,8 kilogramdım. '52 kg olman gerekiyor' dediler" ifadesini kullanmıştı.

Bunun yerine University of Southern California'da gazetecilik okumayı seçti ve 1994'te gazetecilik kariyerine başladı.

Sanchez, Fox Sports Net, Extra ve Good Day LA gibi yayın kuruluşlarında muhabir ve sunucu olarak görev almadan önce çeşitli yerel yayınlarda çalıştı.

1990'ların sonlarında Amerikan televizyonlarında tanınan bir yüzdü ve Fox Sports Net'teki Going Deep adlı şovuyla Emmy adaylığı kazandı.

1999'da sunucu olarak Emmy Ödülü kazandı.

İngiliz The Times gazetesine göre Sanchez, 2003 yılında Open Your Eyes adlı erkek dergisinin kapağında "Amerika'nın en seksi haber spikeri" manşetiyle yer aldı.

Sanchez, 40 yaşına geldiğinde haber masalarından kokpitlere geçiş yaptı ve lisanslı helikopter pilotu oldu. Uçuş eğitmeni olan babasından ilham aldığını söylüyordu.

2016'da Black Ops Aviation adı bir şirket kurdu ve bir havadan çekimlere odaklanan bir film yapım şirketine sahip olan ilk kadın oldu. Şirketin müşterileri arasında Netflix ve Amazon vardı ve Christopher Nolan'ın Dunkirk filminde danışman olarak görev yaptı.

Havacılığa olan ilgisi onu bu yılın başlarında Katy Perry ile birlikte Blue Origin'in roketinde kadınlardan oluşan mürettebatla uzaya kısa bir seyahate katılmaya yöneltti.

2024 yılında Uzaya Uçan Sinek adlı bir çocuk kitabı yayınladı. Kitap kendi çocukluğundaki teşhis edilmemiş disleksi mücadelesinden esinleniyor.

Sanchez'in biri eski Amerikan futbolu ligi NFL oyuncusu Tony Gonzalez'den ve ikisi Hollywood menajeri Patrick Whitesell ile evliliğinden olmak üzere toplam üç çocuğu var.

Sanchez'in, Bezos'la şirketi Black Ops Aviation'ın Blue Origin için çekim yapmak üzere anlaşmasının ardından tanıştığı düşünülüyor.

Çiftin 2019'un başlarında çıkmaya başladığına dair söylentiler ortaya çıktı ve Bezos, o yılın Ocak ayında MacKenzie Scott'tan boşandığını duyurdu.

Birkaç ay sonra Sanchez de Whitesell'den boşanma davası açtı.

Bezos ve Sanchez, boşanma duyurulmadan önce bir süredir eşlerinden ayrı yaşıyorlardı.

Çift, 2023 yazında nişanlandıklarını duyurdu ve Venedik'te düğün yaptı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında bir bölümünün çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

3 ün 3 gece süren düğünde neler yaşandı?

Övgü Pınar , Roma'dan aktarıyor:

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in Venedik'te 3 gün 3 gece süren düğün kutlamaları Cumartesi gecesi ortaçağdan kalma bir tersanede yapılan partiyle sona erdi.

Ünlü davetlileri, karşıt protestolarıyla dünya çapında ilgi çeken kutlamalar Perşembe günü, Madonna dell'Orto Kilisesi'nin avlusunda yapılan partiyle başladı.

Çiftin daha önceki evliliklerinden olan toplam 7 çocuğu ve aile üyelerinin yanı sıra Ürdün Kraliçesi Rania, Bill Gates, Kim Kardashian, Ivanka Trump, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio gibi davetliler düğün için Venedik'e gitti.

Perşembe günü, ünlü konukların kanaldan su taksisiyle ulaştığı parti, ani yağmur nedeniyle erken bitirildi. Tartışmalı kutlamaların ilk günündeki bu aksilik İtalya basınında "Her şeyi satın alabilirsiniz ama hava durumunu alamazsınız" gibi yorumlarla karşılandı.

Cuma akşamı ise San Marco Meydanı'na bakan San Giorgio Maggiore Adası düğün için kapatıldı.

61 yaşındaki damat ile 56 yaşındaki gelinin İtalyan lüks moda evi Dolce&Gabbana tasarımı gelinlik-damatlık giydiği tören, esasen temsili bir düğündü.

Venedik yerel yönetimi, çiftin kentte evlenmek için kayıt yaptırmadığı, nikahın muhtemelen daha önce başka bir yerde yapıldığı bilgisini paylaştı.

Adadaki açık hava tiyatrosunda yapılan törende, İtalyan tenor Andrea Bocelli'nin oğlu şarkıcı Matteo Bocelli sahne aldı.

Teknoloji, siyaset ve gösteri dünyasından ünlüler de dahil 200 kadar davetlinin katıldığı düğünden tek fotoğrafı gelin Lauren Sanchez paylaştı.

Lauren Sanchez Bezos ismiyle açtığı Instagram hesabında düğünden ve daha öncesinde gelinliğiyle çekilmiş fotoğrafları paylaştı.

İtalya basınına göre düğün kutlamalarına davetlilerin telefon taşıması yasaklandığı için partilerden görüntü sızmadı.

Üçüncü parti ise Cumartesi gecesi, kentin Venedik Cumhuriyeti olduğu dönemde politik ve askeri gücünün simgesi olan tersanesi Arsenale'de yapıldı.

Bu partinin daha merkezi bir konumdaki Scuola Grande della Misericordia binasında yapılması planlanıyordu ancak protesto planları ve güvenlik endişeleri nedeniyle mekan değişikliği yapılmış, parti nispeten merkezden uzak ve korunaklı olan Arsenale'ye taşınmıştı.

1 milyar euro katkı iddiası

Amazon, Blue Origin, Washington Post gibi kurumların sahibi, dünyanın en zenginlerinden olan Jeff Bezos'un düğünü için Venedik'i seçmesi kentte polemiklere yol açmıştı.

Yerel yönetim ve turizm işletmecileri gibi bazı kesimler düğün sayesinde kentin hem kaydadeğer bir ekonomik hareketlilik yaşadığını hem de imajının güçlendiğini savunuyor. İtalya Turizm Bakanlığı da Bezos-Sanchez düğünün ekonomik etkisinin 957,3 milyon euro olarak hesaplandığını duyurdu. Bu meblağın, 895,7 milyon euro'su "küresel medya görünürlüğüne" atfedildi. Ancak bu hesaplamayı afaki ve abartılı bulan yorumlar da yapılıyor.

Düğünün "medya görünürlüğüne" katkılar arasında, karşıt protestoları da saymak mümkün. Bezos'un Venedik'te evleneceği Nisan ayında teyit edildiğinden bu yana kentte gösteriler, yaratıcı eleştirel afişler görülüyor, bu eylemler uluslararası basında da sıklıkla yer alıyordu.

Cumartesi yapılan partinin mekan değişikliğinde bu gösteriler de etkili olmuştu. Göstericiler, davetlilerin parti mekanına ulaşmasını engellemek için kanalları botlar ve şişme timsahlarla bloke etme hazırlığı yapıyordu.

Mekan değişikliği sonrası ise dün yüzlerce kişinin katıldığı bir protesto yürüyüşü yapıldı.

Göstericiler, Bezos'un düşük ücretli işçiler çalıştıran ve yeterince vergi ödemeyen ultra zenginler yaratan bir kapitalist sistemi temsil ettiğini vurguluyor.

Ayrıca Bezos'un kenti "fon" olarak seçtiği ve bunun Venedik'in sıradan insanlar için gittikçe yaşanmaz hale gelirken turistler için bir nevi eğlence parkına dönüşmesinin belirgin bir örneği olduğu eleştirileri geliyor.

Bezos'un ABD Başkanı Donald Trump'a yakın görülmesi nedeniyle gösterilere savaş karşıtı sloganlar da ekleniyor.

Venedik yönetimi ise göstericilere karşı çıkıyor ve Bezos'un kentin hassas altyapısı ve lagünün korunması için çalışmalar yapan kurumlara yaklaşık 3 milyon euro bağışladığını vurguluyor.

Aktivistler ise, 200 milyar euro'nun üzerinde servet sahibi biri için bu miktarın "lagünde bir su damlası" olduğunu söylüyor.

Jeff Bezos ise dün öğle yemeğine kentin ünlü mekanlarından Harry's Bar'a giderken gazetecilerin gösterilerle ilgili sorularını öpücük yollayarak yanıtladı.