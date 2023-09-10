İzmir Torbalı'da Orman Yangını Çıktı
İzmir'in Torbalı ilçesinde Taşkesik Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
İZMİR'in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Taşkesik Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya