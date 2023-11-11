İzlanda'da volkanik patlama riski nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

İzlanda'da Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağının yakınlarında volkanik patlama olasılığının artması üzerine olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, tahliye işlemlerine başlandığını ve vatandaşların sakin bir şekilde kentten ayrılmaları gerektiğini duyurdu.

İzlandalı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada ülkenin güneybatı Reykjanes yarımadasını sarsan ve bölgede volkanik patlama olasılığının arttığına işaret eden bir dizi güçlü depremin ardından olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu.

İzlanda Meteroloji Ofisi (IMO), Reykjanes yarımadasında bulunan Fagradalsfjall yanardağının yakınlarında son günlerde volkanik patlama olasılığının arttığını gösteren bir dizi güçlü deprem kaydettiklerini ifade etti. İzlanda Sivil Koruma Ajansı ise dün yaptıkları açıklamada yanardağa yakın bir liman kenti olan Grindavik kentinde tahliye işlemlerine başlayarak olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Ajans, vatandaşların sakin bir şekilde kentten ayrılmaları gerektiğini, durumun acil olmadığını ve önleyici bir tahliye planı yapmaya çalıştıklarının altını çizdi.

İZLANDA METEROLOJİ OFİSİ UYARDI

IMO, büyük miktarda erimiş kayaların yeraltına yayılıp yüzeye çıkabileceğinden endişe duyduğunu vurgulayarak "Magma miktarı, Fagradalsfjall'daki patlamalarla ilişkili en büyük magma sızıntılarında gözlemlenen miktardan önemli ölçüde daha fazladır" ifadelerine yer verdi.

"ACİL BİR TEHLİKE YOK"

İzlanda Sivil Koruma Ajansı, tahliye kararının IMO'nun "Şu anda oluşmakta olan bir magma tünelinin Grindavík'e ulaşabileceğini" aktarması sonrasında karar verildiğini belirtti. İzlanda Sivil Koruma Ajansı, Grindavik vatandaşlarına, "Sakin kalın çünkü önlem için yeterli zamanımız var" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Yakında acil bir tehlike yok, tahliye öncelikli olarak önleyici olup tüm Grindavik sakinlerinin güvenliği temel amaçtır" ifadeleri yer aldı. Olağanüstü hal kapsamında kente giriş ve çıkışların kapatıldığını belirten Sivil Koruma Ajansı, tahliye planına ilişkin bilgileri vatandaşlar ile paylaşmaya devam ettiklerini ayrıca belirtti.